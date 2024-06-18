Российская ударная группировка в Азовском море, включающая шесть кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и большие десантные корабли, сейчас находится в учебном процессе. Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Азовском море находится ударная группировка. Там, как минимум, есть шесть кораблей, из которых 3 - носители крылатых ракет проекта "Буян-М" и большие десантные корабли. Учитывая характер их действий и состав группировок, можно сделать вывод, что это учебный процесс, ведь начался учебный год в РФ - сказал представитель ВМС.

По его словам, россияне считают Азовское море более безопасным чем Черное море, из-за "контролирования" Керченского пролива.

"Учитывая, что Азовское море достаточно мелкое, там всего до 15 метров и количество рекомендованных путей ограничено. Соответственно, россияне находятся в одной локации с гражданскими судами, которых тоже там много и используют их в качестве "щита", что в принципе привычно для россиян", - заявил Плетенчук.

Плетенчук говорит, что эта группировка фактически продолжает обеспечиваться за счет паромной переправы, которую гражданской можно назвать "очень-очень" условно, потому что на ней лежит ¾ военной логистики для обеспечения Крыма и южной группировки.

Напомним

россия до сих пор не может себе позволить находиться в акватории Черного моря надводными кораблями.