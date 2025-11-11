$41.960.02
В Австралії виявили новий вид бджіл з крихітними "ріжками": назвали "Люцифер"

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

В Австралії вчені, вивчаючи польову квітку, що перебуває під загрозою зникнення, виявили новий вид бджіл. Його назвали "Люцифер" через крихітні "ріжки", які є лише у самок.

В Австралії виявили новий вид бджіл з крихітними "ріжками": назвали "Люцифер"

Учені, які вивчали польову квітку в Австралії, що перебуває під загрозою зникнення, випадково виявили унікальну істоту – новий вид бджіл, який вони вирішили назвати "Люцифер" (Lucifer) через його крихітні "ріжки", повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Бджола, Megachile Lucifer, була виявлена ​​в Голдфілдс в Західній Австралії, коли вчені досліджували польову квітку, що перебуває під загрозою зникнення, що росте тільки в регіоні Бремер-Рейндж між містами Норсман і Гайден. Дослідники помітили, що бджола відвідувала як цю польову квітку, так і дерево маллі поблизу.

Стверджується, що незвичайна рогата морда бджоли надихнула на її назву "Люцифер" – посилання на її диявольський вигляд.

"У самки були ці неймовірні маленькі ріжки на морді. Коли я писала опис нового виду, я дивилася серіал Netflix "Люцифер", і назва підійшла ідеально.  також велика шанувальниця персонажа Netflix Люцифера, тому вибір був очевидний", - сказала еколог, яка займається бджолами, Кіт Прендергаст з Університету Кертіна.

"Ці ріжки є лише у самок, на відміну від більшості відмінних ознак або прикрас, властивих лише певній статі у тварин", - написали вчені у своєму дослідженні.

Це відкриття підкреслює важливість вивчення місцевих бджіл до того, як буде порушено їхнє середовище існування.

"Багато гірничодобувних компаній досі не проводять дослідження місцевих бджіл, тому ми можемо упустити неописані види, у тому числі ті, які відіграють важливу роль у підтримці зникаючих видів та екосистем", - сказала доктор Прендергаст.

"Оскільки новий вид був виявлений на тій же невеликій території, що і дика квітка, що знаходиться під загрозою зникнення, обидва види можуть опинитися під загрозою через порушення довкілля та інші загрозлив процеси, таких як зміна клімату", - заявила доктор Прендергаст, автор дослідження, опублікованого в журналі Journal of Hymenoptera Research.

Аналіз ДНК підтвердив, що зразок не збігається з жодним відомим видом бджіл у базах даних ДНК або музейних колекціях.

"Це перший новий представник цієї групи бджіл, описаний більш ніж за 20 років, що наочно демонструє, як багато життя нам ще належить відкрити, у тому числі в районах, що схильні до ризику видобутку корисних копалин, таких як Голдфілдс", - сказала доктор Прендергаст.

"Не знаючи, які місцеві бджоли існують і від яких рослин вони залежать, ми ризикуємо втратити їх ще до того, як усвідомлюємо їх існування", - пояснила вона.

Відкриття у глибинах Японії: новий вид актинії стирає межі між тваринами та архітектурою 05.11.25, 22:32 • 3763 перегляди

Юлія Шрамко

