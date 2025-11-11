В Австралии обнаружили новый вид пчел с крошечными "рожками": назвали "Люцифер"

Ученые, изучавшие находящийся под угрозой исчезновения полевой цветок в Австралии, случайно обнаружили уникальное существо – новый вид пчел, который они решили назвать "Люцифер" (Lucifer) из-за его крошечных "рожек", сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Пчела, Megachile Lucifer, была обнаружена в Голдфилдс в Западной Австралии, когда ученые исследовали находящийся под угрозой исчезновения полевой цветок, растущий только в регионе Бремер-Рейндж между городами Норсман и Хайден. Исследователи заметили, что пчела посещала как этот полевой цветок, так и дерево малли поблизости.

Утверждается, что необычная рогатая морда пчелы вдохновила на ее название "Люцифер" – отсылка к ее дьявольскому виду.

"У самки были эти невероятные маленькие рожки на морде. Когда я писал описание нового вида, я смотрел сериал Netflix "Люцифер", и название подошло идеально. Я также большой поклонник персонажа Netflix Люцифера, поэтому выбор был очевиден", - сказала эколог, занимающаяся пчелами, Кит Прендергаст из Университета Кертина.

"Эти рожки есть только у самок, в отличие от большинства отличительных признаков или украшений, присущих только определенному полу у животных", - написали ученые в своем исследовании.

Это открытие подчеркивает важность изучения местных пчел до того, как будет нарушена их среда обитания.

"Многие горнодобывающие компании до сих пор не проводят исследования местных пчел, поэтому мы можем упустить неописанные виды, в том числе те, которые играют важную роль в поддержании исчезающих видов и экосистем", - сказала доктор Прендергаст.

"Поскольку новый вид был обнаружен на той же небольшой территории, что и дикий цветок, находящийся под угрозой исчезновения, оба вида могут оказаться под угрозой из-за нарушения окружающей среды и других угрожающих процессов, таких как изменение климата", - заявила доктор Прендергаст, автор исследования, опубликованного в журнале Journal of Hymenoptera Research.

Анализ ДНК подтвердил, что образец не совпадает ни с одним известным видом пчел в базах данных ДНК или музейных коллекциях.

"Это первый новый представитель этой группы пчел, описанный более чем за 20 лет, что наглядно демонстрирует, как много жизни нам еще предстоит открыть, в том числе в районах, подверженных риску добычи полезных ископаемых, таких как Голдфилдс", - сказала доктор Прендергаст.

"Не зная, какие местные пчелы существуют и от каких растений они зависят, мы рискуем потерять их еще до того, как осознаем их существование", - пояснила она.

