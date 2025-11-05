Открытие в глубинах Японии: новый вид актинии стирает границы между животными и архитектурой
Ученые обнаружили новый вид актинии у побережья Японии, которая создает мобильный дом и помогает питаться в глубоком море. Эта актиния выделяет прочную структуру, расширяющую панцирь рака-отшельника, обеспечивая защиту и стабильность.
В водах Японии обнаружен новый вид морской анемоны, чей панцирь создает мобильный дом и помогает существу питаться в глубоком море.
Детали
В тихих глубинах у тихоокеанского побережья Японии, на глубине 200–500 метров под поверхностью, исследователи обнаружили новый вид актиний, связанной с раком-отшельником. В отличие от обычных анемонов, Paracalliactis tsukisome взаимодействует со своими партнерами-ракообразными особым и до сих пор невиданным образом.
Необычное морское животное цилиндрической формы нашли на раковинах, населенных раком-отшельником Oncopagurus monstrosus на глубине 200-500 м у тихоокеанского побережья префектур Миэ и Сидзуока.
Что отличает нетипичный тип анемона
Как объясняют специалисты, P. tsukisome способен выделять прочную, похожую на панцирь структуру, известную как карциноэций. Этот материал расширяет хрупкий панцирь рака-отшельника, обеспечивая дополнительную защиту и стабильность по мере роста рака. Взамен анемон получает мобильный дом, который помогает ему питаться в бедных питательными веществами глубоководных районах.
3D-визуализация с помощью микро-КТ показала, что анемона прикрепляется к раковине последовательным, однонаправленным образом, что может быть связано как с питанием, так и со строительством раковины. Также исследователи выяснили, чем и как P. tsukisome питается. Анализ стабильных изотопов показал, что речь идет об органических частицах, а также фекалиях краба. «Необычная, но эффективная форма переработки на глубоководном дне», — отмечают специалисты.
«Эта актиния ставит под сомнение наши предположения о том, как простые животные воспринимают и реагируют на свое окружение», – говорит доцент Акихиро Йошикава из Университета Кумамото. «Это элегантный пример того, как сотрудничество и эволюция могут формировать форму и функции, даже в глубоком море»..
Напомним
