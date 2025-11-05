ukenru
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Открытие в глубинах Японии: новый вид актинии стирает границы между животными и архитектурой

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Ученые обнаружили новый вид актинии у побережья Японии, которая создает мобильный дом и помогает питаться в глубоком море. Эта актиния выделяет прочную структуру, расширяющую панцирь рака-отшельника, обеспечивая защиту и стабильность.

В водах Японии обнаружен новый вид морской анемоны, чей панцирь создает мобильный дом и помогает существу питаться в глубоком море.

В водах Японии обнаружен новый вид морской анемоны, чей панцирь создает мобильный дом и помогает существу питаться в глубоком море.

Передает УНН со ссылкой на Oceanographic Magazine.

Детали

В тихих глубинах у тихоокеанского побережья Японии, на глубине 200–500 метров под поверхностью, исследователи обнаружили новый вид актиний, связанной с раком-отшельником. В отличие от обычных анемонов, Paracalliactis tsukisome взаимодействует со своими партнерами-ракообразными особым и до сих пор невиданным образом.

Необычное морское животное цилиндрической формы нашли на раковинах, населенных раком-отшельником Oncopagurus monstrosus на глубине 200-500 м у тихоокеанского побережья префектур Миэ и Сидзуока.

Что отличает нетипичный тип анемона

Как объясняют специалисты, P. tsukisome способен выделять прочную, похожую на панцирь структуру, известную как карциноэций. Этот материал расширяет хрупкий панцирь рака-отшельника, обеспечивая дополнительную защиту и стабильность по мере роста рака. Взамен анемон получает мобильный дом, который помогает ему питаться в бедных питательными веществами глубоководных районах.

3D-визуализация с помощью микро-КТ показала, что анемона прикрепляется к раковине последовательным, однонаправленным образом, что может быть связано как с питанием, так и со строительством раковины. Также исследователи выяснили, чем и как P. tsukisome питается. Анализ стабильных изотопов показал, что речь идет об органических частицах, а также фекалиях краба. «Необычная, но эффективная форма переработки на глубоководном дне», — отмечают специалисты.

«Эта актиния ставит под сомнение наши предположения о том, как простые животные воспринимают и реагируют на свое окружение», – говорит доцент Акихиро Йошикава из Университета Кумамото. «Это элегантный пример того, как сотрудничество и эволюция могут формировать форму и функции, даже в глубоком море»..

Напомним

Во время 38-дневной экспедиции в перуанском регионе Альто-Майо ученые обнаружили 27 новых видов животных. Среди находок - мышь-амфибия, древесная саламандра и рыба с необычным расширением на голове в форме капли.

Игорь Тележников

ТехнологииПогода и окружающая среда
Животные
Япония