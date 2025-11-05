Відкриття у глибинах Японії: новий вид актинії стирає межі між тваринами та архітектурою

У водах Японії виявлено новий вид морської анемони, чий панцир створює мобільний будинок та допомагає істоті харчуватися в глибокому морі.

Передає УНН із посиланням на Oceanographic Magazine.

Деталі

У тихих глибинах біля тихоокеанського узбережжя Японії, на глибині 200–500 метрів під поверхнею, дослідники виявили новий вид актиній, пов'язаної з раком-самітником. На відміну від звичайних анемонів, Paracalliactis tsukisome взаємодіє зі своїми партнерами-ракоподібними особливим і досі небаченим чином.

Незвичайну тварину морську тварину циліндричної форми знайшли на мушлях, населених раком-відлюдником Oncopagurus monstrosus на глибині 200-500 м біля тихоокеанського узбережжя префектур Міе та Сідзуока.

Що відрізняє нетиповий тип анемону

Як пояснюютт фахівці, P. tsukisome здатен виділяти міцну, схожу на панцир структуру, відому як карциноецій. Цей матеріал розширює крихкий панцир рака-пустельника, забезпечуючи додатковий захист і стабільність у міру зростання рака. Натомість анемон отримує мобільний будинок, який допомагає йому харчуватися в бідних на поживні речовини глибоководних районах.

3D-візуалізація за допомогою мікро-КТ показала, що анемона прикріплюється до мушлі послідовним, односпрямованим чином, що може бути пов'язано як з харчуванням, так і з будівництвом мушлі. Також дослідники з'ясували, чим і як P. tsukisome харчується. Аналіз стабільних ізотопів показав, що ідеться про органічні частинки, а також фекалії краба. "Незвичайна, але ефективна форма переробки на глибоководному дні", зазначають фахівці.

"Ця актинія ставить під сумнів наші припущення про те, як прості тварини сприймають та реагують на своє оточення", – каже доцент Акіхіро Йошікава з Університету Кумамото. "Це елегантний приклад того, як співпраця та еволюція можуть формувати форму та функції, навіть у глибокому морі"..

Нагадаємо

Під час 38-денної експедиції в перуанському регіоні Альто-Майо вчені виявили 27 нових видів тварин. Серед знахідок - миша-амфібія, деревна саламандра та риба з незвичайним розширенням на голові у формі краплі.