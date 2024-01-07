В армії Китаю відбулися масштабні чистки: розвідка США назвала причини

Американська розвідка вказує, що масштабна військова чистка очільника Китаю Сі Цзіньпіна сталася після того, як з'ясувалося, що широко поширена корупція підірвала його зусилля з модернізації збройних сил і підняла питання щодо здатності Китаю вести війну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Корупція всередині ракетних військ Китаю і на всій оборонно-промисловій базі країни настільки велика, що офіційні особи США тепер вважають, що Сі з меншою ймовірністю буде розглядати можливість великих військових дій найближчими роками, ніж це було б інакше. Таку думку Bloomberg висловили джерела, які побажали залишитися анонімними.

В оцінках США наводиться кілька прикладів наслідків хабарництва, включно з ракетами, наповненими водою замість пального, і величезними полями ракетних шахт у західному Китаї з кришками, які не функціонують таким чином, щоб забезпечити ефективний запуск ракет.

За оцінками США, корупція всередині Народно-визвольної армії призвела до підриву довіри до її можливостей. За останні шість місяців під розслідування у справах про хабарництво потрапило більше дюжини високопоставлених чиновників міністерства оборони, що, можливо, стало найбільшими в Китаї репресіями проти збройних сил країни в сучасній історії.

Водночас, на думку США, Сі Цзіньпін не був ослаблений чисткою, що розширюється. Швидше, за словами джерел, його спроба повалити високопоставлених діячів, зокрема й тих, що отримали підвищення під його керівництвом, показує, що його влада над Комуністичною партією залишається міцною і що він серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, викорінення корупції та, в кінцевому підсумку, до підготовки збройних сил Китаю до бойових дій у довгостроковій перспективі.

Водночас Bloomberg зазначає, що вся отримана інформація не була ними перевірена в незалежних джерелах, а офіційні США і Китай не дали коментарів, які б змогли підтвердити або спростувати інформацію.

Однак, як пише Bloomberg, останніми місяцями спливли на поверхню докази чистки від корупції, яку проводить Сі Цзіньпін.

Під час останнього раунду 29 грудня вищий законодавчий орган Китаю змістив дев'ятьох представників оборонного відомства, зокрема п'ятьох, пов'язаних із ракетними силами, і щонайменше двох із Департаменту розроблення обладнання, якому доручено постачання збройних сил.

Кількома днями раніше головний політичний консультативний орган Китаю публічно відсторонив від посади трьох керівників державних виробників ракет. Ця хвиля чисток сталася після зміщення в жовтні 2023 року колишнього міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який перебував на цій посаді всього сім місяців.

Це тільки ті звільнення, які Пекін оприлюднив. Ще один генерал-майор Ракетних військ був непомітно відсторонений від роботи в муніципальному законодавчому органі Пекіна в листопаді.

Публічні ознаки прагнення Сі Цзіньпіна викорінити хабарництво у збройних силах уперше з'явилися в липні, коли вищий військовий орган Китаю оголосив про новий механізм виявлення та запобігання корупційним ризикам. Кілька днів потому відділ розробки обладнання почав ретроспективне розслідування за фактом хабарництва, яке збіглося з періодом перебування Лі Шанфу на посаді керівника.

Крім того, офіційна газета китайських військових у редакційній статті від 1 січня пообіцяла вести "війну з хабарництвом" цього року, даючи зрозуміти, що на горизонті можуть бути нові чистки.