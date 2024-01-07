В армии Китая прошли масштабные чистки: разведка США назвала причины

Американская разведка указывает, что масштабная военная чистка главы Китая Си Цзиньпина произошла после того, как выяснилось, что широко распространенная коррупция подорвала его усилия по модернизации вооруженных сил и подняла вопросы о способности Китая вести войну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Коррупция внутри ракетных войск Китая и на всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что официальные лица США теперь полагают, что Си с меньшей вероятностью будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы, чем это было бы в противном случае. Такое мнение Bloomberg высказали источники, пожелавшие остаться анонимными.

В оценках США приводится несколько примеров последствий взяточничества, включая ракеты, наполненные водой вместо топлива, и огромные поля ракетных шахт в западном Китае с крышками, которые не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет.

По оценкам США, коррупция внутри Народно-освободительной армии привела к подрыву доверия к ее возможностям. За последние шесть месяцев под расследования в делах о взяточничестве попало более дюжины высокопоставленных чиновников министерства обороны, что, возможно, стало крупнейшим в Китае репрессиями против вооруженных сил страны в современной истории.

В то же время, по мнению США, Си Цзиньпин не был ослаблен расширяющейся чисткой. Скорее, по словам источников, его попытка свергнуть высокопоставленных деятелей, в том числе некоторых, получивших повышение под его руководством, показывает, что его власть над Коммунистической партией остается прочной и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

В тоже время Bloomberg отмечает, что вся полученная информация не была ими проверена в независимых источниках, а официальные США и Китай не дали комментариев, которые бы смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

Однако, как пишет Bloomberg, в последние месяцы всплыли на поверхность доказательства проводимой Си Цзиньпином чистки от коррупции.

В ходе последнего раунда 29 декабря высший законодательный орган Китая сместил девять представителей оборонного ведомства, в том числе пятерых, связанных с ракетными силами, и как минимум двоих из Департамента разработки оборудования, которому поручено снабжение вооруженных сил.

Несколькими днями ранее главный политический консультативный орган Китая публично отстранил от должности трех руководителей государственных производителей ракет. Эта волна чисток произошла после смещения в октябре 2023 года бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу, который находился на этом посту всего семь месяцев.

Это только те увольнения, которые Пекин обнародовал. Еще один генерал-майор Ракетных войск был незаметно отстранен от работы в муниципальном законодательном органе Пекина в ноябре.

Публичные признаки стремления Си Цзиньпина искоренить взяточничество в вооруженных силах впервые появились в июле, когда высший военный орган Китая объявил о новом механизме выявления и предотвращения коррупционных рисков. Несколько дней спустя отдел разработки оборудования начал ретроспективное расследование по факту взяточничества, которое совпало с периодом пребывания Ли Шанфу на посту руководителя.

Кроме того, официальная газета китайских военных в редакционной статье от 1 января пообещала вести "войну со взяточничеством" в этом году, давая понять, что на горизонте могут быть новые чистки.