В анексованому Криму засуджено понад 60 кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Більш ніж 60 судів Криму ухвалили рішення про призначення адміністративних стягнень кримсько-татарським активістам, котрі прийняли участь у одиночних пікетах територією півострова 14 жовтня цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У понеділок слухання щодо адміністративних справ проводилися у різних районах анексованого півострова. Більшість активістів штрафували на 10 тисяч рублів. Декількох — на більші суми.
“Адекватних суддів виявилася абсолютна меншість. Стороні захисту давали дуже мало часу для ознайомлення з матеріалами справи, а це близько 200 сторінок”, — заявила юрист Ліля Гемеджі.
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Нагадаємо, в окупованому Росією Криму місцеві “суди” вчора розглядали справи проти 72 кримських татар.