В анексованому Криму засуджено понад 60 кримських татар

У понеділок слухання щодо адміністративних справ проводилися у різних районах анексованого півострова. Більшість активістів штрафували на 10 тисяч рублів. Декількох — на більші суми.

“Адекватних суддів виявилася абсолютна меншість. Стороні захисту давали дуже мало часу для ознайомлення з матеріалами справи, а це близько 200 сторінок”, — заявила юрист Ліля Гемеджі.

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Нагадаємо, в окупованому Росією Криму місцеві “суди” вчора розглядали справи проти 72 кримських татар.