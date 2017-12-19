В аннексированом Крыму осуждены более 60 крымских татар

В понедельник слушания по административным делам проводились в разных районах аннексированного полуострова. Большинство активистов штрафовали на 10 тысяч рублей. Несколько — на большие суммы.

“Адекватных судей оказалась абсолютное меньшинство. Стороне защиты давали очень мало времени для ознакомления с материалами дела, а это около 200 страниц ”, - заявила юрист Лиля Гемеджи.

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Напомним, в оккупированном Россией Крыму местные “суды” вчера рассматривали дела против 72 крымских татар.