В аннексированом Крыму осуждены более 60 крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Более 60 судов Крыма приняли решение о назначении административных взысканий крымско-татарским активистам, которые приняли участие в одиночных пикетах территории полуострова 14 октября этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В понедельник слушания по административным делам проводились в разных районах аннексированного полуострова. Большинство активистов штрафовали на 10 тысяч рублей. Несколько — на большие суммы.
“Адекватных судей оказалась абсолютное меньшинство. Стороне защиты давали очень мало времени для ознакомления с материалами дела, а это около 200 страниц ”, - заявила юрист Лиля Гемеджи.
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Напомним, в оккупированном Россией Крыму местные “суды” вчера рассматривали дела против 72 крымских татар.