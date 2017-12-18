В окупованому Криму сьогодні судитимуть 72 кримських татар - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В окупованому Росією Криму місцеві “суди” сьогодні розглядатимуть справи проти 72 кримських татар. Про це насвоїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні в окупованому Криму розглядатимуть 72 політичні справи проти наших братів- кримських татар. ФСБ- НКВД працює як за Сталіна, скоро введуть розстрільні трійки...”, — написала Геращенко.
Нагадаємо, Україна висловила протест в ООН у зв’язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань в Криму.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв'язку з черговою хвилею обшуків і затримань в окупованому Криму.