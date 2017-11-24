МЗС України закликало посилити тиск на Росію через чергову хвилю обшуків у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв'язку з черговою хвилею обшуків і затримань в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на заяву МЗС.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із злочинними діями російської окупаційної влади в Автономній Республіці Крим та черговою хвилею незаконних обшуків і затримань, які призвели до смерті легендарної кримськотатарської активістки, ветеранки кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка", - йдеться у заяві.
Наголошується, що майже щоденні обшуки і затримання кримськотатарських та українських активістів та продовження залякувань і переслідувань опонентів окупації та представників Меджлісу кримськотатарського народу є свідченням системної злочинної політики Кремля на окупованих територіях України.
"Закликаємо міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора для того, щоб захистити населення півострова від цілеспрямованих знущань і переслідувань з боку кремлівського окупаційного режиму, припинити жахливі злочини та прискорити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - заявили в МЗС.
Як повідомляв УНН, ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка померла після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Р.Чубаров заявив, що ФСБ проводить в Криму широкомасштабну спецоперацію проти кримських татар.