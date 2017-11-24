МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-за очередной волны обысков в Крыму

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с преступными действиями российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым и очередной волной незаконных обысков и задержаний, которые привели к смерти легендарной крымскотатарской активистки, ветеранки крымскотатарского национального движения Веджие Кашка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что почти ежедневные обыски и задержания крымскотатарских и украинских активистов и продолжение запугивания и преследования оппонентов оккупации и представителей Меджлиса крымскотатарского народа свидетельствует о системной преступной политики Кремля на оккупированных территориях Украины.

"Призываем международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора для того, чтобы защитить население полуострова от целенаправленных издевательств и преследований со стороны кремлевского оккупации, прекратить ужасные преступления и ускорить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь", - заявили в МИД.

Как сообщал УНН, ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Р.Чубаров заявил, что ФСБ проводит в Крыму широкомасштабную спецоперацию против крымских татар.