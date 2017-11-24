МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-за очередной волны обысков в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с очередной волной обысков и задержаний в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на заявление МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с преступными действиями российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым и очередной волной незаконных обысков и задержаний, которые привели к смерти легендарной крымскотатарской активистки, ветеранки крымскотатарского национального движения Веджие Кашка", - говорится в заявлении.
Отмечается, что почти ежедневные обыски и задержания крымскотатарских и украинских активистов и продолжение запугивания и преследования оппонентов оккупации и представителей Меджлиса крымскотатарского народа свидетельствует о системной преступной политики Кремля на оккупированных территориях Украины.
"Призываем международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора для того, чтобы защитить население полуострова от целенаправленных издевательств и преследований со стороны кремлевского оккупации, прекратить ужасные преступления и ускорить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь", - заявили в МИД.
Как сообщал УНН, ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Р.Чубаров заявил, что ФСБ проводит в Крыму широкомасштабную спецоперацию против крымских татар.