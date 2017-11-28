Україна направила в ООН протест через чергову хвилю обшуків у Криму

“Маю честь у такий спосіб переслати коментар Міністерства закордонних справ України у зв’язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань на території тимчасово окупованого Криму”, — йдеться в листі.

У додатку до листа, що містить коментар МЗС України, підкреслюється, що “чергова хвиля репресій свідчить про постійний, послідовний і цілеспрямований тиск Кремля на членів об’єднання ”Кримська солідарність“, родичів незаконно затриманих в Криму українських громадян, активістів та адвокатів”.

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“Україна закликає міжнародне співтовариство публічно засудити широкомасштабні порушення прав людини і основних свобод на території тимчасово окупованого Росією Криму, виступити на підтримку населення Криму, яке страждає від репресій російської окупаційної влади, і посилити тиск, в тому числі списку санкцій, на державу-агресора”, — зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНН, МЗС України закликало посилити тиск на Росію через чергову хвилю обшуків у Криму.