Украина направила в ООН протест из-за очередной волны обысков в Крыму

"Имею честь настоящим препровадить комментарий Министерства иностранных дел Украины в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в письме.

В приложении к письму, содержащему комментарий МИД Украины, подчеркивается, что "очередная волна репрессий свидетельствует о постоянном, последовательном и целенаправленном давлении Кремля на членов объединения "Крымская солидарность", родственников незаконно задержанных в Крыму украинских граждан, активистов и адвокатов".

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"Украина призывает международное сообщество публично осудить широкомасштабные нарушения прав человека и основных свобод на территории временно оккупированного Россией Крыма, выступить в поддержку населения, которое страдает от репрессий российской оккупационной власти, и усилить давление, в том числе список санкций на государство-агрессора", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-за очередной волны обысков в Крыму.