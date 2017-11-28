Украина направила в ООН протест из-за очередной волны обысков в Крыму

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6038 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7233 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84787 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77301 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90331 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120768 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115780 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146116 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина направила в ООН протест из-за очередной волны обысков в Крыму

Украина направила в ООН протест из-за очередной волны обысков в Крыму

Киев  •  УНН

 • 12350 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина выразила протест в ООН в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний в Крыму. Об этом говорится в письме Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, опубликованном на официальном сайте ООН, передает УНН.

"Имею честь настоящим препровадить комментарий Министерства иностранных дел Украины в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в письме.

В приложении к письму, содержащему комментарий МИД Украины, подчеркивается, что "очередная волна репрессий свидетельствует о постоянном, последовательном и целенаправленном давлении Кремля на членов объединения "Крымская солидарность", родственников незаконно задержанных в Крыму украинских граждан, активистов и адвокатов".

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"Украина призывает международное сообщество публично осудить широкомасштабные нарушения прав человека и основных свобод на территории временно оккупированного Россией Крыма, выступить в поддержку населения, которое страдает от репрессий российской оккупационной власти, и усилить давление, в том числе список санкций на государство-агрессора", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-за очередной волны обысков в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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