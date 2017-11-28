Украина направила в ООН протест из-за очередной волны обысков в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина выразила протест в ООН в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний в Крыму. Об этом говорится в письме Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, опубликованном на официальном сайте ООН, передает УНН.
"Имею честь настоящим препровадить комментарий Министерства иностранных дел Украины в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в письме.
В приложении к письму, содержащему комментарий МИД Украины, подчеркивается, что "очередная волна репрессий свидетельствует о постоянном, последовательном и целенаправленном давлении Кремля на членов объединения "Крымская солидарность", родственников незаконно задержанных в Крыму украинских граждан, активистов и адвокатов".
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"Украина призывает международное сообщество публично осудить широкомасштабные нарушения прав человека и основных свобод на территории временно оккупированного Россией Крыма, выступить в поддержку населения, которое страдает от репрессий российской оккупационной власти, и усилить давление, в том числе список санкций на государство-агрессора", - отметили в МИД.
Как сообщал УНН, МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-за очередной волны обысков в Крыму.