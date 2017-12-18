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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105532 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121976 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104498 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106680 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В оккупированном Крыму сегодня будут судить 72 крымских татар - Геращенко

В оккупированном Крыму сегодня будут судить 72 крымских татар - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10484 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В оккупированном Россией Крыму местные "суды" будут сегодня рассматривать дела против 72 крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Сегодня в оккупированном Крыму будут рассматривать 72 политических дела против наших братьев - крымских татар. ФСБ- НКВД работает как при Сталине, скоро введут расстрельные тройки ...", - написала Геращенко.

Напомним, Украина выразила протест в ООН в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний в Крыму.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с очередной волной обысков и задержаний в оккупированном Крыму.

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