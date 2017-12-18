В оккупированном Крыму сегодня будут судить 72 крымских татар - Геращенко

"Сегодня в оккупированном Крыму будут рассматривать 72 политических дела против наших братьев - крымских татар. ФСБ- НКВД работает как при Сталине, скоро введут расстрельные тройки ...", - написала Геращенко.

Напомним, Украина выразила протест в ООН в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний в Крыму.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с очередной волной обысков и задержаний в оккупированном Крыму.