В оккупированном Крыму сегодня будут судить 72 крымских татар - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В оккупированном Россией Крыму местные "суды" будут сегодня рассматривать дела против 72 крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Сегодня в оккупированном Крыму будут рассматривать 72 политических дела против наших братьев - крымских татар. ФСБ- НКВД работает как при Сталине, скоро введут расстрельные тройки ...", - написала Геращенко.
Напомним, Украина выразила протест в ООН в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний в Крыму.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с очередной волной обысков и задержаний в оккупированном Крыму.