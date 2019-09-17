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В 2020 році експерти очікують нову хвилю трудової міграції

В 2020 році експерти очікують нову хвилю трудової міграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно зросте рівень трудової міграції в Україні. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“З 2020 року, коли відкриється для працевлаштування ринок Німеччини, я думаю, в Україні почнеться нова хвиля трудової міграції”, — розказав він.

Як розповів Воскобойник, наразі свіжої статистики, яка б могла продемонструвати рівень трудової міграції в Україні, немає.

“Нажаль, у зв’язку з тим, що ми навіть не уявляємо, скільки громадян живе в Україні, то казати про те, що у нас є якась свіжа статистика з приводу того, яка кількість із цих людей поїхала працювати за кордон - ми не можемо”, — додав експерт.

Воскобойник акцентував увагу на тому, що на прикладі даних НБУ, можна подивитися збільшився чи зменшився відсоток людей, які поїхали за кордон останнім часом.

“У НБУ заявляли, що збільшилися грошові перекази в Україну від людей, що працюють за кордоном на 13%. З одного боку, це може казати про те, що більше людей поїхали за кордон, з іншої сторони, — це може казати про те, що за кордоном змінився розмір заробітної плати, або українці почали працювати у сфері, де їм платять більше”, — стверджує він.

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Проте, казати, що у 2019 році, збільшилася кількість українців, які поїхали за кордон Воскобойник не може. Він стверджує, що на сьогодні ситуація залишається стабільною.

“Поки що найбільшими ринками для працевлаштування українців є: Польща та, як не дивно, Росія”, — заявив він.

За словами Воскобойника, все більше українців працевлаштовуються закордоном легально.

Він також дав рекомендації, як вберегти себе від шахраїв при працевлаштуванні за кордоном.

“Перша рекомендація - не платити посередникам гроші за працевлаштування за кордоном, шукати ті компанії, які пропонують безкоштовне працевлаштування. Найголовніше, що треба зрозуміти, якщо компанія-посередник не бере кошти, вона максимально зацікавлена в тому, щоб ви приїхали до роботодавця, відпрацювали мінімум місяць, в іншому випадку, посередник не отримає гроші. Українець, який їде за кордон повинен мати повне уявлення по місце роботи, і навпаки. Українці, які звертаються до посередників, що беруть кошти, вони повинні чітко зрозуміти, коли ви платите ці кошти посереднику, варіант, що ви не поїдете на роботу або залишитесь без коштів на 90% може здійснитися. Другий момент — коли ви їдете на роботу за кордон обов’язково треба легально працевлаштовуватися, які би варіанти вам не пропонували. Все закінчиться тим, що ви залишитесь без роботи, без грошей. Якщо з вами трапиться нещасний випадок, ви залишитесь з проблемою один на один”, — радить експерт.

Воскобойник зазначає, що при трудовій міграції треба чітко зрозуміти, що є країни, в яких українців із задоволенням беруть на роботу — це Чехія, країни Балтії, Польща, Угорщина, Словаччина. Та є країни, де українці не потрібні, адже там хоче працювати велика кількість європейців — це країни Скандинавії, Данія, Швеція, Німеччина.

Нагадаємо, більше половини трудових мігрантів з України їдуть до Польщі. 

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