Более половины трудовых мигрантов из Украины едут на заработки в Польшу - исследование

Почти 60% украинских трудовых мигрантов, которые намереваются работать за границей, в ближайшее время планируют найти работу в Польше. Германию выберет 18%, а Чехию - каждый десятый работник. В пользу России высказались лишь 0,5% опрошенных.

Отмечается, что на выбор страны влияет главным образом географическое положение и уровень заработной платы.

По результатам исследования, главными причинами, побуждающими украинцев выезжать на работу за границу, является низкая заработная плата (45%) и тяжелая экономическая ситуация в стране (32%).

"Исследование подтвердило, что Украина до сих пор остается страной-донором человеческих ресурсов для рынков труда ЕС, поскольку трудовая миграция - все более популярный среди украинских граждан жизненный выбор и модель работы", - отметил Павел Кулага, председатель Комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты.

Ранее УНН сообщал, что НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины на 2019 год.