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Более половины трудовых мигрантов из Украины едут на заработки в Польшу - исследование

Более половины трудовых мигрантов из Украины едут на заработки в Польшу - исследование

Киев  •  УНН

 • 16243 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Более половины трудовых мигрантов из Украины едут в Польшу. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социальный профиль трудового мигранта из Украины", передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Почти 60% украинских трудовых мигрантов, которые намереваются работать за границей, в ближайшее время планируют найти работу в Польше. Германию выберет 18%, а Чехию - каждый десятый работник. В пользу России высказались лишь 0,5% опрошенных.

Отмечается, что на выбор страны влияет главным образом географическое положение и уровень заработной платы.
По результатам исследования, главными причинами, побуждающими украинцев выезжать на работу за границу, является низкая заработная плата (45%) и тяжелая экономическая ситуация в стране (32%).

"Исследование подтвердило, что Украина до сих пор остается страной-донором человеческих ресурсов для рынков труда ЕС, поскольку трудовая миграция - все более популярный среди украинских граждан жизненный выбор и модель работы", - отметил Павел Кулага, председатель Комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты.

Ранее УНН сообщал, что НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины на 2019 год.

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