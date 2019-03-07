Більше половини трудових мігрантів з України їдуть на заробітки у Польщу - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Більше половини трудових мігрантів з України їдуть у Польщу. Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Соціальний профіль трудового мігранта з України", передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Майже 60% українських трудових мігрантів, які мають намір працювати за кордоном, найближчим часом планують знайти роботу в Польщі. Німеччину вибере 18%, а Чехію - щодесятий працівник. На користь Росії висловилися лише 0,5% опитаних.
Зазначається, що на вибір країни впливає головним чином географічне положення і рівень заробітної плати.
За результатами дослідження, головними причинами, що спонукають українців виїжджати на роботу за кордон, є низька заробітна плата (45%) і важка економічна ситуація в країні (32%).
"Дослідження підтвердило, що Україна досі залишається країною-донором людських ресурсів для ринків праці ЄС, оскільки трудова міграція - все більш популярний серед українських громадян життєвий вибір і модель роботи", - зазначив Павло Кулага, голова Комітету з питань міграції та працевлаштування Польсько-української господарчої палати.
Раніше УНН повідомляв, що НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України на 2019 рік.