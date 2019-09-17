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В 2020 году эксперты ожидают новую волну трудовой миграции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Из-за того, что с 2020 года открывается рынок трудоустройства с Германией, вероятно возрастет уровень трудовой миграции в Украине. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"С 2020 года, когда откроется для трудоустройства рынок Германии, я думаю, в Украине начнется новая волна трудовой миграции", - рассказал он.

Как рассказал Воскобойник, пока свежей статистики, которая могла продемонстрировать уровень трудовой миграции в Украине, нет.

"К сожалению, в связи с тем, что мы даже не представляем, сколько граждан живет в Украине, то говорить о том, что у нас есть какая-то свежая статистика по поводу того, какое количество из этих людей уехало работать за границу - мы не можем", - добавил эксперт.

Воскобойник акцентировал внимание на том, что на примере данных НБУ, можно посмотреть увеличился или уменьшился процент людей, которые уехали за границу в последнее время.

"В НБУ заявляли, что увеличились денежные переводы в Украину от людей, работающих за рубежом на 13%. С одной стороны, это может говорить о том, что больше людей уехали за границу, с другой стороны, - это может говорить о том, что за рубежом изменился размер заработной платы, или украинцы начали работать в сфере, где им платят больше", - утверждает он.

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Однако, говорить, что в 2019 году, увеличилось количество украинцев, которые уехали за границу Воскобойник не может. Он утверждает, что на сегодняшний день ситуация остается стабильной.

"Пока что самыми большими рынками для трудоустройства украинцев являются: Польша и, как ни странно, Россия", - заявил он.

По словам Воскобойника, все больше украинцев трудоустраиваются за границей легально.

Он также дал рекомендации, как уберечь себя от мошенников при трудоустройстве за рубежом.

"Первая рекомендация - не платить посредникам деньги за трудоустройство за рубежом, искать те компании, которые предлагают бесплатное трудоустройство. Самое главное, что нужно понять, если компания-посредник не берет средства, она очень заинтересована в том, чтобы вы приехали к работодателю, отработали минимум месяц, в противном случае, посредник не получит деньги. Украинец, который едет за границу должен иметь полное представление о месте работы, и наоборот. Украинцы, которые обращаются к посредникам, которые принимают средства, они должны четко понять, когда вы платите эти средства посреднику, вариант, что вы не поедете на работу или останетесь без средств на 90% может осуществиться. Второй момент - когда вы едете на работу за границу обязательно надо легально трудоустраиваться, какие бы варианты вам не предлагали. Все закончится тем, что вы останетесь без работы, без денег. Если с вами случится несчастный случай, вы останетесь с проблемой один на один", - советует эксперт.

Воскобойник отмечает, что при трудовой миграции надо четко понять, что есть страны, в которых украинцев с удовольствием берут на работу - это Чехия, страны Балтии, Польша, Венгрия, Словакия. Но есть страны, где украинцы не нужны, ведь там хочет работать большое количество европейцев - это страны Скандинавии, Дания, Швеция, Германия.

Напомним, более половины трудовых мигрантов из Украины едут в Польшу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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