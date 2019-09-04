Заробітчани з початку року перерахували в Україну понад 100 млрд грн

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Обсяг валютних переказів фізичних осіб в Україну за січень-липень 2019 року зріс на 13,2% - до 106,3 млрд грн, що за офіційним курсом становить 4,2 млрд у доларовому еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на відповідні дані Національного банку України, передає УНН.