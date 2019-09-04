Заробітчани з початку року перерахували в Україну понад 100 млрд грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Обсяг валютних переказів фізичних осіб в Україну за січень-липень 2019 року зріс на 13,2% - до 106,3 млрд грн, що за офіційним курсом становить 4,2 млрд у доларовому еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на відповідні дані Національного банку України, передає УНН.

У відомстві відзначили, що зростання обсягу переказів в Україну є одним з ключових чинників зростання обсягів внутрішньої торгівлі.

"...поряд із зростанням купівельної спроможності домогосподарств, помірною ціновою динамікою на споживчому ринку, суттєвим зростанням споживчих настроїв, високими темпами споживчого кредитування і зростанням споживчого імпорту непродовольчих товарів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заробітчани у 2018 році переказали до України рекордну кількість грошей.

За даними Світового банку, у 2005 році Україна отримала переказів на 2,4 мільярда доларів США, у 2010-му - на 6,5 мільярда доларів США, а у 2015-му - майже на 8,5 мільярда доларів США.

Як повідомляв УНН, для понад 90% українців, які працювали за кордоном, Польща була на першому місці серед заробітчан.

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