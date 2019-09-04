Заробитчаны с начала года перечислили в Украину более 100 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Объем валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на соответствующие данные Национального банка Украины, передает УНН.
В ведомстве отметили, что рост объема переводов в Украину является одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли.
"... наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Напомним, работники в 2018 году перевели в Украину рекордное количество денег.
По данным Всемирного банка, в 2005 году Украина получила переводов на 2,4 миллиарда долларов, в 2010-м - на 6,5 миллиарда долларов, а в 2015-м - почти на 8,5 миллиарда долларов.
Как сообщал УНН, для более 90% украинцев, работавших за рубежом, Польша была на первом месте среди заробитчан.