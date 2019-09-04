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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110752 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121768 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113325 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 119360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Заробитчаны с начала года перечислили в Украину более 100 млрд грн

Заробитчаны с начала года перечислили в Украину более 100 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 18511 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Объем валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на соответствующие данные Национального банка Украины, передает УНН.

В ведомстве отметили, что рост объема переводов в Украину является одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли.

"... наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Напомним, работники в 2018 году перевели в Украину рекордное количество денег.

По данным Всемирного банка, в 2005 году Украина получила переводов на 2,4 миллиарда долларов, в 2010-м - на 6,5 миллиарда долларов, а в 2015-м - почти на 8,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНН, для более 90% украинцев, работавших за рубежом, Польша была на первом месте среди заробитчан.

Украинские Национальные Новости

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