"Уже 30-й випадок": румунські прикордонники виявили в Тисі ще одного потопельника
Київ • УНН
Румунські прикордонники знайшли тіло невідомого потопельника в річці Тиса, що стало вже 30-м трагічним випадком під час спроб перетнути кордон.
Румунські прикордонники виявили в Тисі тіло чоловіка, у якого не зайшли жодних документів, повідомили у п'ятницю у ДПСУ, пише УНН.
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Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі особу потопельника встановлюють
Як вказується, це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.
Перевірка військово-облікових документів під час перетину кордону: в ДПСУ розповіли деталі17.05.24, 11:11 • 16493 перегляди