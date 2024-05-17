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"Уже 30-й випадок": румунські прикордонники виявили в Тисі ще одного потопельника

"Уже 30-й випадок": румунські прикордонники виявили в Тисі ще одного потопельника

Київ • УНН

 • 16077 перегляди

Румунські прикордонники знайшли тіло невідомого потопельника в річці Тиса, що стало вже 30-м трагічним випадком під час спроб перетнути кордон.

Румунські прикордонники виявили в Тисі тіло чоловіка, у якого не зайшли жодних документів, повідомили у п'ятницю у ДПСУ, пише УНН.

Деталі 

Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі особу потопельника встановлюють

- йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як вказується, це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. 

Перевірка військово-облікових документів під час перетину кордону: в ДПСУ розповіли деталі17.05.24, 11:11 • 16493 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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