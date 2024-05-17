Перевірка військово-облікових документів під час перетину кордону: в ДПСУ розповіли деталі
Київ • УНН
Починаючи з 18 травня, прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років при перетині кордону, причому для певних категорій перевірка буде обов'язковою, а для інших - необов'язковою.
З 18 травня прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. У Держприкордонслужбі уточнили перелік категорій громадян, котрі підлягають обовʼязковій та необовʼязковій перевірці, повідомляє УНН.
Деталі
За повідомленням ДПСУ, обов'язкову перевірку військово-облікових документів проводитимуть:
- заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
- визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
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Необов'язкова перевірка військово-облікових документів стосуватиметься:
- осіб з інвалідністю;
- тих, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначених осіб за окремими посадами та державної служби;
- працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.
Нагадаємо
З 18 травня інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску у чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документу. Такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності у цю суботу.
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