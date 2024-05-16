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Чоловікам віком від 18 до 60 років під час перетину кордону необхідно мати при собі військово-облікові документи - ДПСУ

Чоловікам віком від 18 до 60 років під час перетину кордону необхідно мати при собі військово-облікові документи - ДПСУ

Київ • УНН

 • 19457 перегляди

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військовий квиток при перетині кордону України у зв'язку з воєнним станом та мобілізацією, відповідно до змін до законів про мобілізаційну підготовку та воєнний стан.

З 18 травня інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску у чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документу. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України

- йдеться в повідомленні.

В ДПСУ зазначили, що такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності у цю суботу.

Також зазначається, що українці, які мають право на виїзд, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Це стосується таких категорій осіб:

  • заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
  • а також інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак такі норми не стосуватимуться осіб з інвалідністю; осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів; осіб за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду зазначених категорій осіб залишається незмінним. При цьому, згідно з частиною 7 ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в редакції від 18.05.2024) перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ

- додають у прикордонній службі.

Нагадаємо

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, можуть бути внесені в правила перетину державного кордону відповідно до норм мобілізаційного закону.

Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16.05.24, 11:19 • 415090 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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