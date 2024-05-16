Чоловікам віком від 18 до 60 років під час перетину кордону необхідно мати при собі військово-облікові документи - ДПСУ

З 18 травня інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску у чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документу. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України