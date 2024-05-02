Закон про мобілізацію: для деяких категорій громадян можуть змінитися правила перетину кордону - Демченко

Варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону відповідно до норм мобілізаційного закону, який набере чинності вже 18 травня. Про це під час брифінгу у четвер повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

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В законодавстві прописано, що уряд має привести свої нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію і це має статися найближчим часом. Закон набере чинності 18 травня, відповідно варто очікувати, що все ж таки в правила перетину кордону можуть бути внесені зміни. Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи, що також в Статтю 23 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону - сказав Демченко.

Відповідаючи на питання, чи зможуть особи, які заброньовані або мають відстрочку перетинати кордон, Демченко відповів, що наразі відповідно до тих правил, які діють, ті хто мають відстрочку і бронювання можуть перетинати кордон.

"Це і відповідно стосуються багатодітних батьків, у кого на утриманні троє або більше дітей до 18 років. Вони і зараз мають відстрочку і чітко прописані вони в правилах, що вони і зараз можуть перетнути кордон. Ті хто заброньований також можуть перетнути кордон при наявності наказу Мінекономіки про їхнє бронювання", - додав Демченко.

Нагадаємо

Протягом останніх п'яти днів пасажиропотік на кордоні має тенденцію до збільшення через Великодні свята. Починаючи з суботи пасажиропотік різко зріс.

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