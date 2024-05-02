Закон про мобілізацію: для деяких категорій громадян можуть змінитися правила перетину кордону - Демченко
Київ • УНН
Правила перетину державного кордону можуть зазнати певних, хоча і не кардинальних, змін відповідно до мобілізаційного закону, який набуде чинності 18 травня, але деталі поки що не уточнюються.
Варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону відповідно до норм мобілізаційного закону, який набере чинності вже 18 травня. Про це під час брифінгу у четвер повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
Деталі
В законодавстві прописано, що уряд має привести свої нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію і це має статися найближчим часом. Закон набере чинності 18 травня, відповідно варто очікувати, що все ж таки в правила перетину кордону можуть бути внесені зміни. Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи, що також в Статтю 23 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону
Відповідаючи на питання, чи зможуть особи, які заброньовані або мають відстрочку перетинати кордон, Демченко відповів, що наразі відповідно до тих правил, які діють, ті хто мають відстрочку і бронювання можуть перетинати кордон.
"Це і відповідно стосуються багатодітних батьків, у кого на утриманні троє або більше дітей до 18 років. Вони і зараз мають відстрочку і чітко прописані вони в правилах, що вони і зараз можуть перетнути кордон. Ті хто заброньований також можуть перетнути кордон при наявності наказу Мінекономіки про їхнє бронювання", - додав Демченко.
Нагадаємо
Протягом останніх п'яти днів пасажиропотік на кордоні має тенденцію до збільшення через Великодні свята. Починаючи з суботи пасажиропотік різко зріс.
У Міноборони розповіли про головні зміни, які передбачає закон про мобілізацію24.04.24, 14:46 • 14842 перегляди