Закон о мобилизации: для некоторых категорий граждан могут измениться правила пересечения границы - Демченко

Стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы в соответствии с нормами мобилизационного закона, который вступит в силу уже 18 мая. Об этом во время брифинга в четверг сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

В законодательстве прописано, что правительство должно привести свои нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации и это должно произойти в ближайшее время. Закон вступит в силу 18 мая, соответственно стоит ожидать, что все же в правила пересечения границы могут быть внесены изменения. Я не могу точно сказать, какие они будут, чего они будут касаться. Но учитывая, что также в статью 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хотя и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы - сказал Демченко.

Отвечая на вопрос, смогут ли лица, которые забронированы или имеют отсрочку пересекать границу, Демченко ответил, что сейчас в соответствии с теми правилами, которые действуют, те кто имеют отсрочку и бронирование могут пересекать границу.

"Это и соответственно касаются многодетных родителей, у кого на содержании трое или более детей до 18 лет. Они и сейчас имеют отсрочку и четко прописаны они в правилах, что они и сейчас могут пересечь границу. Те кто забронирован также могут пересечь границу при наличии приказа Минэкономики об их бронировании", - добавил Демченко.

Напомним,

В течение последних пяти дней пассажиропоток на границе имеет тенденцию к увеличению из-за Пасхальных праздников. Начиная с субботы пассажиропоток резко вырос.

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