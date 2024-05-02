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Закон о мобилизации: для некоторых категорий граждан могут измениться правила пересечения границы - Демченко
Правила пересечения государственной границы могут претерпеть определенные, хотя и не кардинальные, изменения в соответствии с мобилизационным законом, который вступит в силу 18 мая, но детали пока не уточняются.
Фортификационные сооружения, ситуация на фронте и производство дронов: Зеленский на Ставке заслушал Сырского, Умерова и Камышина
Зеленский провел совещание, на котором обсудил готовность фортификационных сооружений, ситуацию на фронте, ротацию подразделений, производство вооружений, а также потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры и гражданского населения.
Филиппины вызывают посла Китая после применения водометов против филиппинских катеров в Южно-Китайском море
Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана применила мощные водометы против филиппинских кораблей, патрулировавших спорную мель Скарборо в Южно-Китайском море, повредив суда и вызвав эскалацию напряженности вокруг спорного района.
За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень
В 2023 году в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3 692 обращения граждан о нарушениях языкового законодательства.
Украинского хакера в США приговорили к почти 14 годам тюрьмы за киберпреступления
Украинский хакер Ярослав Васинский приговорен к почти 14 годам заключения в США за участие в более 2 500 атаках вирусов-вымогателей, которые требовали выкуп в размере 700 миллионов долларов.
МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes
МХП, международная продовольственная и агротехнологическая компания, вошла в десятку лучших работодателей Украины по версии Forbes и получила награду "Прорыв года", поднявшись с 34-й позиции в прошлогоднем рейтинге.
6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина
6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности Украина-ЕС, призванный укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине нарастить потенциал в таких приоритетных секторах, как противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.
Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен
Отчет языкового омбудсмена за 2023 год показал, что в эфире 14 общенациональных телерадиоорганизаций Украины не прозвучало ни одной российской песни, при этом 67,2% песен исполнялись исключительно на украинском языке, а остальные - на официальных языках ЕС, что свидетельствует о переориентации на европейский рынок.
На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео
Украинские Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении вражеский российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.
Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут тайный ужин в Париже, чтобы обсудить политику Европейского Союза и, в частности, предстоящий визит Си Цзиньпина во Францию.