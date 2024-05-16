Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо
Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова
Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых
Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь
Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024
Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем
Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец
Популярные
Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ
С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет при пересечении границы Украины в связи с военным положением и мобилизацией, в соответствии с изменениями в законы о мобилизационной подготовке и военном положении.
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо
Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини пообщался с раненым премьер-министром Робертом Фицо, который выжил после покушения, и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук
Министерство социальной политики переместит 6 учреждений, в которых находятся более 500 маломобильных групп населения и пожилых людей, с прифронтовых территорий Харьковской области.
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова
Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Туском насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова, а также планы работать над амбициозным двусторонним соглашением о безопасности между историческими партнерами.
Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых
Укрзализныця передала Вооруженным силам Украины еще два модернизированных вагона, оснащенных медицинским оборудованием для эвакуации раненых бойцов.
Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь
Украина контролирует ситуацию на границе с беларусью, а новости о развертывании там российской техники и анализ угроз некоторыми экспертами являются преждевременными страшилками, считает Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.
Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами
Народный депутат Анна Скороход увеличила свое состояние, в то время как ее бывший муж российского происхождения Алексей Алякин (ныне Левковский) зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине через компанию, потенциально связанную со строительной фирмой Скороход.
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем
россия и Китай объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, которое укрепляет связи в энергетике, торговле, безопасности, геополитике, противодействует якобы попыткам США нарушить стратегический баланс, и поддерживает друг друга в вопросах Украины и Северной Кореи.
Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец
Украина ищет посредников для содействия возвращению гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией, и надеется на новые инициативы со стороны партнеров в этом вопросе, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.