Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

С 18 мая инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять наличие военно-учетного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В соответствии с нормами законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу.

Также отмечается, что украинцы, которые имеют право на выезд, должны предоставить военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации, или исключения с воинского учета по состоянию здоровья.

Это касается таких категорий лиц:

забронированных на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

а также другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако такие нормы не будут касаться лиц с инвалидностью; лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью; водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров; лиц по отдельным должностям и государственной службы, работников предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Порядок выезда указанных категорий лиц остается неизменным. При этом, согласно части 7 ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ - добавляют в пограничной службе.

Напомним

Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, могут быть внесены в правила пересечения государственной границы в соответствии с нормами мобилизационного закона.

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных