Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали
Начиная с 18 мая, пограничники будут проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы, причем для определенных категорий проверка будет обязательной, а для других - необязательной.
Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин
За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские войска отбили 41 вражеский обстрел, при этом ситуация динамично менялась: на одних участках противник достигал ограниченного тактического успеха из-за интенсивного огня, а на других - украинские войска отвоевывали утраченные позиции.
В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф
Американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании "Росатом" за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции, ссылаясь на риск ядерной катастрофы из-за действий России.
Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА
Сегодня в Киевском горсовете продолжилась дискуссия относительно возможного девелоперского проекта в Китаево. На заседании представители девелоперской компании подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятниками.
"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель
Служба безопасности Украины задержала 30-летнего харьковчанина, который готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны.
В Украине на фоне дефицита запланированы вечерние отключения света, в Винницкой области из-за обломков дрона были обесточивания
В украинской энергосистеме существует значительный дефицит, что обусловливает необходимость почасовых отключений электроэнергии с 19:00 до 24:00 и импорта, достигающего технически разрешенного максимума.
За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие
За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей и повредив здания, инфраструктуру и жилые дома в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
Grand Theft Auto VI, долгожданная следующая часть популярной игровой франшизы, выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X. В ней впервые появится женщина-протагонист, а действие будет разворачиваться в вымышленной версии Майами под названием Вайс-Сити.
В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов
ВС рф обстреляли 9 приграничных районов и населенных пунктов Сумской области из ствольной артиллерии, стрелкового оружия и мин, вызвав 36 взрывов.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева
Скоростная цель была обнаружена, когда она двигалась через Сумскую область в направлении Киева, что вызвало воздушную тревогу в украинской столице.