Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали

С 18 мая пограничники в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В Госпогранслужбе уточнили перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной и необязательной проверке, сообщает УНН.

Детали

По сообщению ГПСУ, обязательную проверку военно-учетных документов будут проводить:

забронированных на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;



на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;



которые самостоятельно воспитывают ребенка;



имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;



другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".



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Необязательная проверка военно-учетных документов будет касаться:

лиц с инвалидностью;

тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;



водителей, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, международные перевозки грузов и пассажиров;



определенных лиц по отдельным должностям и государственной службы;



работников предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской и авиационной отрасли и др.



Напомним

С 18 мая инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять наличие военно-учетного документа. Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу.

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