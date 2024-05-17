"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Румынские пограничники обнаружили в Тисе тело мужчины, у которого не зашли никаких документов, сообщили в пятницу в ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Об обнаружении тела мужчины с признаками длительного пребывания в воде сообщили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли. Сейчас личность утопленника устанавливают - говорится в сообщении ГПСУ.

Как указывается, это уже 30-ый трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе.

Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали