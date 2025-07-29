Уже 22 постраждалих від атаки рф на Кам'янське, 10 з них медики

У Дніпропетровській області кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Кам'янське збільшилася до 22, серед яких 10 медичних працівників, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

22 людей постраждали через нічну атаку на Кам’янське. Серед них 10 - медичні працівники: медсестри, акушери, анастезіолог. Одна з фахівців залишається у важкому стані. Як і вагітна жінка - написав Лисак.

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Раніше повідомлялося про трьох загиблих, 5 постраждалих внаслідок атаки рф на Кам'янське.

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