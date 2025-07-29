Уже 22 пострадавших от атаки рф на Каменское, 10 из них медики
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Каменское пострадали 22 человека, среди которых 10 медицинских работников. Одна из медиков и беременная женщина находятся в тяжелом состоянии.
В Днепропетровской области количество пострадавших в результате ночной атаки рф на Каменское увеличилось до 22, среди которых 10 медицинских работников, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское. Среди них 10 - медицинские работники: медсестры, акушеры, анестезиолог. Одна из специалистов остается в тяжелом состоянии. Как и беременная женщина
Напомним
Ранее сообщалось о трех погибших, 5 пострадавших в результате атаки рф на Каменское.
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