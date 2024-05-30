Уже 10-й випадок за травень: з Тиси дістали тіло ще одного потопельника
Київ • УНН
Тіло 10-го потонулої з початку травня людини було витягнуто з річки Тиса румунськими прикордонниками недалеко від українського населеного пункту Великий Бичків.
Тіло вже 10-го від початку травня потопельника виявили румунські прикордонники у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, пише УНН.
"На берег Тиси винесло тіло 10-го від початку травня потопельника", - повідомили у ДПСУ у Telegram.
Чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті - навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
В ДПСУ вкотре закликали не ризикувати власним життям.
Нагадаємо
7 травня Держприкордонслужбі повідомили, що тіла трьох потопельників, у тому числі 20-річного хлопця, були витягнуті з річки Тиса.