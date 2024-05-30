Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Тело уже 10-го с начала мая утопленника обнаружили румынские пограничники в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Большой Бычков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.

"На берег Тисы вынесло тело 10 - го с начала мая утопленника", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти - напротив украинского населенного пункта Большой Бычков.

В ГПСУ в очередной раз призвали не рисковать собственной жизнью.

Напомним

7 мая Госпогранслужбе сообщили , что тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса.