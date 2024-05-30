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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 14:22  •  2334 просмотра

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Тело 10-го утонувшего с начала мая человека было извлечено из реки Тиса румынскими пограничниками недалеко от украинского населенного пункта Большой Бычков.

Тело уже 10-го с начала мая утопленника обнаружили румынские пограничники в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Большой Бычков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.

"На берег Тисы вынесло тело 10 - го с начала мая утопленника", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти - напротив украинского населенного пункта Большой Бычков. 

В ГПСУ в очередной раз призвали не рисковать собственной жизнью. 

Напомним 

7 мая Госпогранслужбе сообщили , что тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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