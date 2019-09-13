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Уцілілі під’їзди будинку в Дрогобичі можуть обвалитися у будь-який момент - ОДА

Уцілілі під’їзди будинку в Дрогобичі можуть обвалитися у будь-який момент - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уцілілі під’їзди будинку, який обвалився у місті Дрогобич Львівської області, можуть у будь-який момент зазнати подальшого руйнування. Про це сьогодні на пресконференції повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, передає УНН.

"В інших під’їздах йде подальше руйнування, тріщини збільшуються. Є попередня думка, що можливий раптовий обвал будівлі. Тому було прийняте рішення огородити будинок і не пускати мешканців", - сказав Лозинський.

За його словами, тривають обстеження. Для офіційної версії обвалу потрібні рішення геологів, що досліджують землю і хімічний склад води. А також тривають експертні роботи з визначення міцності і стійкості будинку.

"Після цих висновків зроблять узагальнений. Потім буде складений перелік потреб щодо вартості закупівлі помешкань людям. Орієнтовно від сьогоднішнього часу висновки будуть через 2 тижні", - повідомив Лозинський.

Нагадаємо, з резервного фонду обласного бюджету Львівської області для постраждалих внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн грн.

Українські Національні Новини

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