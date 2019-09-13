Уцілілі під’їзди будинку в Дрогобичі можуть обвалитися у будь-який момент - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уцілілі під’їзди будинку, який обвалився у місті Дрогобич Львівської області, можуть у будь-який момент зазнати подальшого руйнування. Про це сьогодні на пресконференції повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, передає УНН.
"В інших під’їздах йде подальше руйнування, тріщини збільшуються. Є попередня думка, що можливий раптовий обвал будівлі. Тому було прийняте рішення огородити будинок і не пускати мешканців", - сказав Лозинський.
За його словами, тривають обстеження. Для офіційної версії обвалу потрібні рішення геологів, що досліджують землю і хімічний склад води. А також тривають експертні роботи з визначення міцності і стійкості будинку.
"Після цих висновків зроблять узагальнений. Потім буде складений перелік потреб щодо вартості закупівлі помешкань людям. Орієнтовно від сьогоднішнього часу висновки будуть через 2 тижні", - повідомив Лозинський.
Нагадаємо, з резервного фонду обласного бюджету Львівської області для постраждалих внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн грн.