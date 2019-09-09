Постраждалим через обвал будинку у Дрогобичі виділили ще 1,3 млн грн
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 вересня. УНН. З резервного фонду обласного бюджету Львівської області для постраждалих внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн грн. Про це повідомили УНН у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
"З резервного фонду обласного бюджету Львівщини для постраждалих внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі виділили 1,3 млн грн. Відповідне розпорядження про виділення коштів підписав голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський. Згідно з розпорядженням, ці кошти будуть скеровані на забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги потерпілим, надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та сім’ям травмованих внаслідок руйнування частини житлового будинку у місті Дрогобич", - повідомили у міській раді.
Допомога надається одноразово у розмірі:
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- 100 тисяч гривень — родині загиблого;
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- 75 тисяч гривень на одну особу — потерпілим важкої тяжкості;
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- 50 тисяч гривень на одну особу — потерпілим середньої та легкої тяжкості.
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Нагадаємо, з міського бюджету Дрогобича постраждалим також виділили 115 тис. грн.