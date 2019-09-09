Пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче выделили еще 1,3 млн грн
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 сентября. УНН. Из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"Из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский. Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в городе Дрогобыч", - сообщили в городском совете.
Помощь предоставляется единовременно в размере:
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- 100 тыс. гривен - семье погибшего;
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- 75 тыс. гривен на одного человека - пострадавшим тяжелой степени тяжести;
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- 50 тыс. гривен на одного человека - пострадавшим средней и легкой тяжести.
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Напомним, из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.