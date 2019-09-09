Пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче выделили еще 1,3 млн грн

"Из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский. Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в городе Дрогобыч", - сообщили в городском совете.

Помощь предоставляется единовременно в размере:



100 тыс. гривен - семье погибшего;



75 тыс. гривен на одного человека - пострадавшим тяжелой степени тяжести;



50 тыс. гривен на одного человека - пострадавшим средней и легкой тяжести.



Напомним, из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.