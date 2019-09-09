Пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче выделили еще 1,3 млн грн

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117740 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109410 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115773 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122517 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149537 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140595 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191410 просмотра

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Пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче выделили еще 1,3 млн грн

Пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче выделили еще 1,3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10641 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 сентября. УНН. Из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"Из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский. Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в городе Дрогобыч", - сообщили в городском совете.

Помощь предоставляется единовременно в размере:

  • 100 тыс. гривен - семье погибшего;
  • 75 тыс. гривен на одного человека - пострадавшим тяжелой степени тяжести;
  • 50 тыс. гривен на одного человека - пострадавшим средней и легкой тяжести.

Напомним, из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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