Уцелевшие подъезды дома в Дрогобыче могут обвалиться в любой момент - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Уцелевшие подъезда дома, обрушившегося в городе Дрогобыч Львовской области, могут в любой момент подвергнуться дальнейшему разрушению. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский, передает УНН.
"В других подъездах идет дальнейшее разрушение, трещины увеличиваются. Есть предварительное мнение, что возможен внезапный обвал здания. Поэтому было принято решение огородить дом и не пускать жителей", - сказал Лозинский.
По его словам, продолжаются обследования. Для официальной версии обвала нужны решения геологов, исследующих землю и химический состав воды. А также продолжаются экспертные работы по определению прочности и устойчивости здания.
"После этих выводов сделают обобщенный. Затем будет составлен перечень потребностей относительно стоимости закупки квартир людям. Ориентировочно с сегодняшнего времени выводы будут через 2 недели", - сообщил Лозинский.
Напомним, из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн.