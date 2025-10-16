Усик розповів, чи планує займатися політикою в майбутньому

Абсолютний чемпіон з боксу Олександр Усик вважає, що не принесе ніякої користі, якщо почне займатися політикою. Він нагадав під час спілкування з журналістами, що будує кар’єру боксера, повідомляє УНН.

Як моя впливовість допоможе, якщо я стану політиком чи мером, то як воно мені допоможе? Якщо мене дід якийсь зустріне, скаже: "Сина, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" – і дасть мені по рилу