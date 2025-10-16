Усик розповів, чи планує займатися політикою в майбутньому
Київ • УНН
Олександр Усик заявив, що не бачить себе в політиці, оскільки це не принесе користі. Боксер планує боксувати до 41 року, а потім залишитися в Україні та зайнятися тренерською діяльністю.
Абсолютний чемпіон з боксу Олександр Усик вважає, що не принесе ніякої користі, якщо почне займатися політикою. Він нагадав під час спілкування з журналістами, що будує кар’єру боксера, повідомляє УНН.
Як моя впливовість допоможе, якщо я стану політиком чи мером, то як воно мені допоможе? Якщо мене дід якийсь зустріне, скаже: "Сина, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" – і дасть мені по рилу
Чемпіон додав, що на його думку в політику йдуть лише ті, хто хоче "скомуніздити". Він же задоволений всім, що в нього є.
Навіщо мені туди йти? В мене кар’єра взагалі-то. Туди треба йти тому, хто хоче "скомуніздити". Я не хочу "скомуніздити". У мене є, слава Богу, я заробив, я хочу зберегти своє і умножити якомусь іншому
Доповнення
Олександр Усик повідомив, що планує повернутися на ринг і боксувати до 41 року. Після цього він планує лишитися в Україні і зайнятися тренерською діяльністю.