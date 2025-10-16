Усик рассказал, планирует ли заниматься политикой в будущем
Киев • УНН
Александр Усик заявил, что не видит себя в политике, поскольку это не принесет пользы. Боксер планирует боксировать до 41 года, а затем остаться в Украине и заняться тренерской деятельностью.
Абсолютный чемпион по боксу Александр Усик считает, что не принесет никакой пользы, если начнет заниматься политикой. Он напомнил во время общения с журналистами, что строит карьеру боксера, сообщает УНН.
Как моя влиятельность поможет, если я стану политиком или мэром, то как оно мне поможет? Если меня дед какой-то встретит, скажет: "Сына, я за тебя болел, а сейчас тебе на" – и даст мне по рылу
Чемпион добавил, что, по его мнению, в политику идут только те, кто хочет "скоммуниздить". Он же доволен всем, что у него есть.
Зачем мне туда идти? У меня карьера вообще-то. Туда надо идти тому, кто хочет "скоммуниздить". Я не хочу "скоммуниздить". У меня есть, слава Богу, я заработал, я хочу сохранить свое и умножить какому-то другому
Дополнение
Александр Усик сообщил, что планирует вернуться на ринг и боксировать до 41 года. После этого он планирует остаться в Украине и заняться тренерской деятельностью.