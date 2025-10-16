Усик рассказал, планирует ли заниматься политикой в будущем

Абсолютный чемпион по боксу Александр Усик считает, что не принесет никакой пользы, если начнет заниматься политикой. Он напомнил во время общения с журналистами, что строит карьеру боксера, сообщает УНН.

Как моя влиятельность поможет, если я стану политиком или мэром, то как оно мне поможет? Если меня дед какой-то встретит, скажет: "Сына, я за тебя болел, а сейчас тебе на" – и даст мне по рылу