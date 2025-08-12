Усе вирішує рішучість Трампа та єдність Європи: Зеленський узгодив з президентом Румунії спільні дипломатичні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з румунським колегою Нікушором Даном під час якої подякував йому за чітку підтримку нашої держави з боку країн Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Узгодили наші наступні спільні кроки в дипломатії, готуємося до важливих контактів уже завтра. Подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Ми всі згодні: першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, зараз усе вирішує рішучість Президента Трампа та єдність Європи. Він додав, що якщо росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити.

Подякував Румунії також за підтримку нашого з Молдовою синхронного та спільного руху до ЄС. Чекаємо пана Президента в Україні. Команди вже працюють над деталями - зазначив Глава держави.

Доповнення

Президент Зеленський провів розмову з Ердоганом, подякувавши за посередництво. Обговорили дипломатичні перспективи та готовність Туреччини організувати саміт за участі чотирьох країн.