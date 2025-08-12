Все решает решимость Трампа и единство Европы: Зеленский согласовал с президентом Румынии совместные дипломатические шаги

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с румынским коллегой Никушором Даном, во время которого поблагодарил его за четкую поддержку нашего государства со стороны стран Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Согласовали наши следующие совместные шаги в дипломатии, готовимся к важным контактам уже завтра. Поблагодарил Никушора Дана и всех лидеров ЕС за сегодняшнее заявление о четкой поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы все согласны: первым шагом к честному миру должно стать прекращение огня - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас все решает решимость Президента Трампа и единство Европы. Он добавил, что если россия не готова остановить убийства, значит, должны быть санкции для ее экономики, которые заставят ее это сделать.

Поблагодарил Румынию также за поддержку нашего с Молдовой синхронного и совместного движения в ЕС. Ждем господина Президента в Украине. Команды уже работают над деталями - отметил Глава государства.

Дополнение

Президент Зеленский провел разговор с Эрдоганом, поблагодарив за посредничество. Обсудили дипломатические перспективы и готовность Турции организовать саммит с участием четырех стран.