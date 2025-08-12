Все решает решимость Трампа и единство Европы: Зеленский согласовал с президентом Румынии совместные дипломатические шаги

$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 16234 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 16764 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 34747 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 24265 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 26484 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 53608 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 52053 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 53464 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25769 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18557 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
УНН Lite
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 4666 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 52120 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 36045 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 192456 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 134668 просмотра
Все решает решимость Трампа и единство Европы: Зеленский согласовал с президентом Румынии совместные дипломатические шаги

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с румынским коллегой Никушором Даном. Они обсудили дальнейшие совместные дипломатические шаги и поддержку Украины со стороны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с румынским коллегой Никушором Даном, во время которого поблагодарил его за четкую поддержку нашего государства со стороны стран Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Согласовали наши следующие совместные шаги в дипломатии, готовимся к важным контактам уже завтра. Поблагодарил Никушора Дана и всех лидеров ЕС за сегодняшнее заявление о четкой поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы все согласны: первым шагом к честному миру должно стать прекращение огня 

- отметил Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас все решает решимость Президента Трампа и единство Европы. Он добавил, что если россия не готова остановить убийства, значит, должны быть санкции для ее экономики, которые заставят ее это сделать.

Поблагодарил Румынию также за поддержку нашего с Молдовой синхронного и совместного движения в ЕС. Ждем господина Президента в Украине. Команды уже работают над деталями 

- отметил Глава государства.

Дополнение

Президент Зеленский провел разговор с Эрдоганом, поблагодарив за посредничество. Обсудили дипломатические перспективы и готовность Турции организовать саммит с участием четырех стран.

