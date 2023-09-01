Уряд встановив вимоги для тимчасового житла ВПО

Деталі

Постановою, зокрема, передбачено розділення приміщень для ВПО на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями.

Також встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Як зазначили в Мінреінтеграції, протягом наступних 6 місяців Обласні та Київська міська військові адміністрації повинні привести умови місць тимчасового проживання ВПО у відповідність до затверджених стандартів.

Крім того, рішенням уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також – затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

Доповнення

З сьогоднішнього дня, 1 вересня, правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стають більш жорсткими. Зокрема, втрачають право на виплати для внутрішніх переселенців особи, які, починаючи з 15 липня: придбали транспортний засіб, якому менше 5 років; купили квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень, чи мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень.

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