Правительство установило требования для временного жилья ВПЛ

Детали

Постановлением, в частности, предусмотрено разделение помещений для ВПЛ на места общего пользования и с обустроенными койко-местами.

Также устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудованию кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Как отметили в Минреинтеграции, в течение следующих 6 месяцев Областные и Киевская городская военные администрации должны привести условия мест временного проживания ВПЛ в соответствие с утвержденными стандартами.

Кроме того, решением правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также – утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет проводиться один раз в 6 месяцев.

Дополнение

С сегодняшнего дня, 1 сентября, правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам становятся более жесткими. В частности, теряют право на выплаты для внутренних переселенцев лица, которые, начиная с 15 июля: приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет; купили квартиру, дом, земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен, или имеют на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен.

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