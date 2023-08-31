З 1 вересня змінюються правила нарахування грошової допомоги ВПО: кого позбавлять виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 вересня, правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стають більш жорсткими. Відповідна постанова Кабміну набула чинності 15 липня, пише УНН.
Деталі
Згідно документу, з сьогоднішнього дня втрачають право на виплати для внутрішніх переселенців особи, які, починаючи з 15 липня:
— придбали транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);
— придбали квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
— мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень;
— купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);
— мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).
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Окрім цього, не буде здійснюватися виплата допомоги особам, які на момент її призначення перебували за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без поважних причин, повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання у місцях позбавлення волі, були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.
Усім іншим внутрішньо переміщеним особам виплати були автоматично продовжені з 1 серпня 2023 року до 31 січня 2024 року.
Додатково
Щомісячні виплати ВПО становлять:
— 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей;
— 2 тисячі гривень для інших осіб.
Нагадаємо
У серпні на виплати ВПО було спрямовано понад 5 мільярдів гривень.