У серпні на виплати ВПО спрямовано понад 5 млрд гривень – Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На виплати внутрішньо переміщеним особам за перший період серпня було спрямовано понад 5,71 млрд гривень, про це повідомляє Мінреінтеграції, пише УНН.
Деталі
Українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб з 24 лютого 2022 року отримують щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.
Тепер згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709, яку розробило Мінсоцполітики, змінено періоди виплат ВПО. Починаючи з серпня 2023 року, буде два виплатних періоди допомоги ВПО – 15 і 28 числа.
Цитата
«Найближчим часом кошти отримають понад 2,5 мільйона внутрішніх переселенців», - йдеться в повідомленні
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, За даними Мінреінтеграції, змінено періоди виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам – буде двічі у місяць. У серпні й у подальшому буде два виплатних періоди допомоги ВПО – до 15 і 28 числа.