С 1 сентября меняются правила начисления денежной помощи ВПЛ: кого лишат выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 сентября, правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам становятся более жесткими. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 15 июля, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, с сегодняшнего дня теряют право на выплаты для внутренних переселенцев лица, которые, начиная с 15 июля:
— приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);
— приобрели квартиру, дом, земельный участок на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
— имеют на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен;
— купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);
— имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не происходят боевые действия и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи’семьи).
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Кроме этого, не будет осуществляться выплата помощи лицам, которые на момент ее назначения находились за границей более 30 календарных дней подряд без уважительных причин, вернулись к покинутому месту жительства, отбывают наказание в местах лишения свободы, были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины.
Всем остальным внутренне перемещенным лицам выплаты были автоматически продлены с 1 августа 2023 года до 31 января 2024 года.
Дополнительно
Ежемесячные выплаты ВПЛ составляют:
— 3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и детей;
— 2 тысячи гривен для других лиц.
Напомним
В августе на выплаты ВПЛ было направлено более 5 миллиардов гривен.