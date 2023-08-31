Понад 100 тисяч українців отримують виплати ВПО і за кордоном і тут - Верещук

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За словами Верещук, на сьогодні 109 тис українців перебуває постійно закордоном, отримують виплати там, і отримують виплати як ВПО в Україні. Також є майже 10 тис громадян, які числяться в реєстрах ВРАГСу як померлі, і досі отримують виплати.

«Також були знайдені помилки в реєстрі, а саме, коли двоє членів родини подали на виплати тих самих дітей. Таких родин майже 60 тис. Ці всі помилки будуть виправлені. Завтра і в подальші дні можуть бути різні ситуації, і система може помилково комусь включити ці виплати», - зауважила Ірина Верещук.

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За словами Ірини Верещук, на сьогодні 2 млн 60О тис осіб щомісяця отримують допомогу. Минулого року це було 53 млрд грн, цього року видатки складатимуть 72 млрд грн.

Зміни до постанови КМУ № 332 передбачають, що ті люди, які за визначенням не є ВПО втратять право на виплати, розповіла міністр.

«Це ті, хто повернулися до своїх домівок, проживають в своїх постійних місцях проживання, або проживають закордоном», - сказала Верещук.

Також право на виплати втратять люди, які в період з липня поточного року і до 1 вересня 2023 року придбали у власність новий автомобіль, нерухомість, тобто зробили одноразову покупку, яка є дороговартісною.

«Це означає, що у людей є кошти, і напевно їм 2 тисячі грн від держави не так потрібні, як багатодітній родині або людині з інвалідністю», - зауважила міністр.

Верифікацію осіб, які отримують допомогу, буде проводити уповноважене на це Міністерство фінансів.

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Вона радить звертатиьс за номером 15-48, якщо ви знаєте, що гроші вам нараховані помилково.

Проте якщо хтось, хто знатиме про помилкові нарахування грошової допомоги не звернеться із заявою, раніше виплачені кошти з них стягуватись не будуть.

«Від людей не будуть вимагати повертати гроші «заднім числом», тобто якщо людина не написала заяву, то ніхто уже виплачені кошти забирати не будем. Якщо система допустила помилку – то це проблема системи», - наголошує Ірина Верещук.

Якщо ж людина не згодна з тим, що у неї забирають виплати, треба звернулась до Міністерства реінтеграції, ЦНАПу, до територіальних органів влади, сільської ради, або всюди, де є орган соціального управління.

Звертатись можна як письмово, так і усно, а також на гарячу лінію відомств, зокрема на гарячу урядову лінію 15 – 45, або Міністерство соціальної політики. «Якщо є випадки, ми передаємо відразу на обласну владу, вони дивляться, центр вирішує і людям повернуть виплати», - резюмує міністр.

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