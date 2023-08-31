Более 100 тысяч украинцев получают выплаты ВПЛ и за рубежом и здесь - Верещук

Детали

По словам Верещук, на сегодня 109 тыс украинцев находится постоянно заграницей, получают выплаты там, и получают выплаты как ВПЛ в Украине. Также есть почти 10 тыс граждан, которые числятся в реестрах ВРАГСа как умершие, и до сих пор получают выплаты.

"Также были найдены ошибки в реестре, а именно, когда двое членов семьи подали на выплаты тех же детей. Таких семей почти 60 тыс. Эти все ошибки будут исправлены. Завтра и в последующие дни могут быть разные ситуации, и система может ошибочно кому-то включить эти выплаты", - отметила Ирина Верещук.

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По словам Ирины Верещук, на сегодня 2 млн 60О тыс человек ежемесячно получают помощь. В прошлом году это было 53 млрд грн, в этом году расходы составят 72 млрд грн.

Изменения в постановление КМУ № 332 предусматривают, что те люди, которые по определению не являются ВПЛ потеряют право на выплаты, рассказала министр.

"Это те, кто вернулись в свои дома, проживают в своих постоянных местах проживания, или проживают за рубежом", - сказала Верещук.

Также право на выплаты потеряют люди, которые в период с июля текущего года и до 1 сентября 2023 года приобрели в собственность новый автомобиль, недвижимость, то есть сделали одноразовую покупку, которая является дорогостоящей.

"Это означает, что у людей есть средства, и наверняка им 2 тысячи грн от государства не так нужны, как многодетной семье или человеку с инвалидностью", - отметила министр.

Верификацию лиц, получающих помощь, будет проводить уполномоченное на это Министерство финансов.

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Она советует обращаться по номеру 15-48, если вы знаете, что деньги вам начислены ошибочно.

Однако если кто-то, кто будет знать об ошибочных начислениях денежной помощи не обратится с заявлением, ранее выплаченные средства с них взиматься не будут.

"От людей не будут требовать возвращать деньги "задним числом", то есть если человек не написал заявление, то никто уже выплаченные средства забирать не будем. Если система допустила ошибку - это проблема системы", - отмечает Ирина Верещук.

Если же человек не согласен с тем, что у него забирают выплаты, надо обратилась в Министерство реинтеграции, ЦНАП, в территориальные органы власти, сельский совет, или везде, где есть орган социального управления.

Обращаться можно как письменно, так и устно, а также на горячую линию ведомств, в частности на горячую правительственную линию 15 - 45, или Министерство социальной политики. "Если есть случаи, мы передаем сразу на областную власть, они смотрят, центр решает и людям вернут выплаты", - резюмирует министр.

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