Щоб виїхати з окупованих територій, українці платять перевізникам близько 400 дол. - Верещук

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"Люди на території росії, і на території ТОТ домовляються заздалегідь і перевізники беруть з них гроші. Ми намагаємося допомогти, але так складається, що люди платять, і великі гроші. Деколи 350-400 доларів коштує на одну людину переїхати... Ми намагаємося дати інформацію щодо безкоштовного перевезення, але це все дуже складно", - сказала вона.

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Вона зауважила, що наразі "практично єдиний" маршрут, яким можна потрапити в Україну, йде через Сумську область.

"Є ще на білоруському напрямку, але там теж небезпечно, бо росія і білорусь це два сателіти. І ми розуміємо, що переміщення наших людей через білоруську аудиторію це теж небезпека. Отже, немає безпечних маршрутів, але люди їдуть щодня", - сказала міністр.

За її словами, протягом вчора, 31 серпня, майже 200 осіб приїхали з ТОТ. Верещук поінформувала, що держава забезпечує переселенців прихистком та харчуванням.

"До прикладу, якщо вони хочуть їхати на Харківський напрямок, їх безкоштовно везуть на Харків, якщо на Київський напрямок - безкоштовно щодня о 6:47 з Сум відправляється потяг, де є безкоштовні місця в евакуаційних вагонах. Вони приїжджають у Київ, якщо їм не має де жити, їх зустрічає щодня працівники нашої Київської ОВА", - резюмувала вона.

Нагадаємо

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані.