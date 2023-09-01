Чтобы выехать с оккупированных территорий, украинцы платят перевозчикам около 400 долл. - Верещук

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"Люди на территории россии, и на территории ВОТ договариваются заранее и перевозчики берут с них деньги. Мы пытаемся помочь, но так складывается, что люди платят, и большие деньги. Порой 350-400 долларов стоит на одного человека переехать... Мы пытаемся дать информацию о бесплатной перевозке, но это все очень сложно", - сказала она.

Детали

Она отметила, что сейчас "практически единственный" маршрут, по которому можно попасть в Украину, идет через Сумскую область.

"Есть еще на белорусском направлении, но там тоже опасно, потому что россия и беларусь это два сателлита. И мы понимаем, что перемещение наших людей через белорусскую аудиторию это тоже опасность. Итак, нет безопасных маршрутов, но люди едут каждый день", - сказала министр.

По ее словам, за вчерашний день, 31 августа, почти 200 человек приехали из ВОТ. Верещук проинформировала, что государство обеспечивает переселенцев приютом и питанием.

"К примеру, если они хотят ехать на Харьковское направление, их бесплатно везут на Харьков, если на Киевское направление - бесплатно ежедневно в 6:47 из Сум отправляется поезд, где есть бесплатные места в эвакуационных вагонах. Они приезжают в Киев, если им негде жить, их встречает ежедневно работники нашей Киевской ОВА", - резюмировала она.

Напомним

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы.